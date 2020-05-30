حتي: المس بعديد القوات الدولية هو لمحاولة اضعاف دور اليونيفيل في لبنان

لفت وزير الخارجية ناصيف حتي في حديث اذاعي الى أن "التمديد السنوي يتم في أواخر شهر تموز ولكن تبدأ الاتصالات قبل ذلك، وحاليا بدأت منذ فترة ومجلس الأمن يقيم الموازنة وهناك اقتراحات من الامين العام للأمم المتحدة لزيادة طفيفة لميزانية اليونيفيل"، مشيرا الى أننا "نخوض معركة هامة وهو تمديد لليونيفيل بكافة مهامها ودون المس بعديد القوات"، مؤكدا أن "المس بعديد القوات هو لمحاولة اضعاف دور اليونيفيل"، مشددا على أننا "نعمل مع مجلس الأمن من أجل تعزيز موقف لبنان بهذا الصدد".
ورأى أن "مصلحة الحفاظ على السلم والأمن في الجنوب أساسية، وهناك محاولات أسرائيلية لاضعاف دور اليونيفيل"، مؤكدا أن "هناك موقف دولي واسع مؤيد لنا"، مشدداً على أن "اليونيفيل ينسق مع الجيش اللبناني مما يحفظ الامن والسلم بجنوب لبنان ومتمسكون بتنفيذ القرار 1701 بجميع مندرجاته".
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