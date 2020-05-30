وقفة احتجاجية امام قصر العدل تحت عنوان "لا للسلاح غير الشرعي والدويلة داخل الدولة"

نظم عدد الناشطين وقفة احتجاجية امام ​قصر العدل​ في ​بيروت​ تحت عنوان "لا للسلاح غير الشرعي والدويلة داخل ​الدولة​"، وقد طالب الناشطون بتطبيق القرارات الدولية الصادرة عن ​مجلس الامن​ 1701 و1559، واكد المعتصمون مقولة "​السلاح​ مقابل ​الفساد​".

وقد انتشرت القوى الامنية في المكان لضبط الوضع.