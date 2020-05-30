نظم عدد الناشطين وقفة احتجاجية امام قصر العدل في بيروت تحت عنوان "لا للسلاح غير الشرعي والدويلة داخل الدولة"، وقد طالب الناشطون بتطبيق القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن 1701 و1559، واكد المعتصمون مقولة "السلاح مقابل الفساد".
وقد انتشرت القوى الامنية في المكان لضبط الوضع.
كانت هذه تفاصيل خبر وقفة احتجاجية امام قصر العدل تحت عنوان "لا للسلاح غير الشرعي والدويلة داخل الدولة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.