اعتبر نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ السابق ​غسان حاصباني​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "لا يجوز ان يخضع تعيين ​محافظ​ ​بيروت​ لتسويات سياسية ويتم تأخير تعيينه لأسباب مختلفة"، متمنيا "على ​الحكومة​ تعيين الشخص المناسب بالآلية المناسبة كأولوية وعدم ربطه بتعيينات أخرى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: لا يجوز ان يخضع تعيين محافظ بيروت لتسويات سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.