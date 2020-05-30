الأرصاد يعلن عن النشرة الجوية المتوقعة للمنخفض الجوي

السبت 30 مايو 2020

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، النشرة الجوية المتوقعة للمنخفض الجوي خلال 12 ساعة القادمة.



وأضاف "هطلت امطار متفاوتة الشدة على شرق خليج عدن واجزاء من محافظات المهرة وحضرموت حيث سجلت محطة صرفيت (1.5 ملم) وكانت اغزر خارج نطاق محطات الارصاد

وبحسب المركز، تشير خرائط الطقس المختلفة وصور الأقمار الاصطناعية والنشرات الإقليمية إلى تحرك المنخفض الجوي المتمركز حاليا بمحاذة الساحل العماني, وقد تم رصد المعلومات عنه عند الساعة 06:00 محلي على النحو التالي:-

مركز المنخفض الجوي خط العرض17.1 شمالا خط الطول54.1 شرقا

سرعة الرياح حول المركز 25-35

بعد مركز المنخفض الجوي عن الغيضة 240 كم

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حركة المنخفض الجوي غرب - جنوب غرب

وعليه فإن الطقس المتوقع كما يلي :

سماء ملبدة بالغيوم الركامية مع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على شرق خليج عدن وسواحل محافظات المهرة وحضرموت وقد تمتد الى الاجزاء الداخلية لتلك المحافظات وكذلك اجزاء من ارخبيل سقطرى.

حالة الرياح: شديدة السرعة تصل أعلى سرعة لها 35عقدة.

الرؤية الأفقية: منخفضة بسبب الأمطار الغزيرة .

حالة البحر: مضطرب إلى شديد الاضطراب وارتفاع الموج من 3 الى 5 امتار.

وعليـــــــه:

فإن المركز الوطني للأرصاد الجوية ينذر الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها بضرورة الابتعاد عن الوديان ومجاري السيول، ويحذر الساكنين في المنازل الطينية وربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية الخطرة في منطقة المنخفض الجوي.

ويهيب بالجهات الرسمية ذات العلاقة وكلا حسب اختصاصه باتخاذ الإجراءات اللازمة من التأثيرات المتوقعة الخطرة للمنخفض الجوي ومتابعة النشرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد والتفاعل معها حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة