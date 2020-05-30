لحل جزء كبير من الازمة.. نائب يقترح بديلا عن استقطاع رواتب الموظفين

دعا النائب كريم عليوي، السبت، الحكومة الاتحادية للتحرك على الولايات المتحدة وعدد من الدول لاطلاق الاموال المحتجزة لديها من اموال النظام البائد او المجمدة من برنامج النفط مقابل الغذاء، مشيرا الى ان تلك المليارات يمكنها حل جزء كبير من الازمة المالية بدل التركيز على رواتب الموظفين والسعي لاستقطاعها.
واضاف عليوي، ان "هناك مليارات الدولارات المحتجزة من اموال النظام البائد، في الولايات المتحدة وبعض الدول الاخرى، ناهيك عن مليارات اخرى مجمدة من برنامج النفط مقابل الغذاء والتي يمكنها حل جزء كبير من الازمة المالية والاقتصادية في العراق الى نهاية العام الحالي".
وتابع، "اصبح لزاما اليوم التحرك من قبل الحكومة لاطلاق تلك الاموال والاستفادة منها لحل الازمة الاقتصادية ونقص السيولة المالية بدل التركيز على رواتب الموظفين"، مشددا على ان "الحكومة عليها ان تكون بحجم المسؤولية والتحدي وان لا تلقي بمشاكلها وازماتها على المواطن وان تعمل بكل وسائلها المتاحة لتوفير العيش الكريم لكل العراقيين بدل السعي للتضييق عليهم بذرائع مختلفة".
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