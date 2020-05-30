خلية الازمة في بابل تصدر بيانا بشأن حالات الاصابة

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا لمحافظة بابل ليوم السبت الموافق ٣٠ أيار ٢٠٢ هو الحجر المنزلي للملامسين ( ٣١٧ )".

واضافت، "ايضا الحالات المشتبه بها ( ٢١ )، والحالات المؤكدة الراقدة في المستشفى ( ٥٤ )، وقيد الفحص ( ٢١ )"، لافتى الى ان "المجموع التراكمي للحالات الموجبة ( ١٠٠ )، وحالات الشفاء ( ٤٦ )".