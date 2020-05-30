اكد خبراء في مجال الاقتصاد إن الأزمة، التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا، ساهمت في إبراز أهمية بعض المهن.
ووفقا لخبراء من معهد التعليم التقدمي في روسيا، فإن "رواتب المتخصصين في مجال التواصل، والتسويق ، قد تسجل ارتفاعا، حيث تحتاج الأعمال لتطوير خدماتها وزيادة عدد العملاء في فترة الأزمات".
وللأسباب نفسها، يمكن أن يشهد سوق الشغل طلبا على المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومحللي البيانات والمسوقين عبر الإنترنت.
كانت هذه تفاصيل خبر ما بعد كورونا.. المهن التي ستكون أكثر أجرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.