ما بعد كورونا.. المهن التي ستكون أكثر أجرا

ووفقا لخبراء من معهد التعليم التقدمي في روسيا، فإن "رواتب المتخصصين في مجال التواصل، والتسويق ، قد تسجل ارتفاعا، حيث تحتاج الأعمال لتطوير خدماتها وزيادة عدد العملاء في فترة الأزمات".

وللأسباب نفسها، يمكن أن يشهد سوق الشغل طلبا على المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومحللي البيانات والمسوقين عبر الإنترنت.