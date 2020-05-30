وضعت خلف اطارات.. احباط محاولة لتهريب سيارات بالبصرة 'صور'

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، السبت، عن احباط محاولة لتهريب سيارات في البصرة. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الشمالي الرصيف ٢٠ بالتعاون مع الجهات الساندة العاملة في المنفذ تمكنت من ضبط حاوية حجم (٤٠) قدم تحتوي على (٤) سيارات دون الموديل مخفية خلف اطارات ضمن محاولة لتهريبها في المركز المذكور (من الحاويات المتروكة) خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة". Advertisements واضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة حسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ". يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد.

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