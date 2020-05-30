علقت وزارة الخارجية الإيرانية، على تصاعد الاحتجاجات وأعمال الشغب في ولاية مينيابوليس، على خلفية حادثة مقتل رجل بداية الأسبوع الجاري على يد الشرطة بطريقة وحشية.
وقالت، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعربت عن الأسف لقتل السود في أمريكا وتدين التمييز العنصري القاتل فيها وتطلب من المسؤولين الأمريكيين تنفيذ العدالة في مثل أعمال القتل هذه".
وأكدت الخارجية الإيرانية أنه "ينبغي سماع صوت المحتجين، لذا يتوجب إيقاف قمع الأمريكيين المضطهدين وقيود وسائل الإعلام سريعا".
وتسببت وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود، على يد ضابط شرطة أبيض، بطريقة وحشية، في غضب بمدينة مينيابوليس.
وأغلق جهاز الأمن السري الأمريكي مبنى البيت الأبيض، مساء الجمعة، مع وصول الاحتجاجات إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، فيما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مصادر مطلعة أن البنتاغون أمر بنشر وحدات من الشرطة العسكرية في مينيابوليس
كانت هذه تفاصيل خبر ايران تعلق بشأن تصاعد الاحتجاجات وأعمال الشغب في أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.