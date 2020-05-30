ايران تعلق بشأن تصاعد الاحتجاجات وأعمال الشغب في أمريكا

ودانت وزارة الخارجية الإيرانية، ما وصفته "التمييز العنصري ضد السود الأمريكيين"، مؤكدة أنه يجب سماع صوت المحتجين في أمريكا، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وقالت، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعربت عن الأسف لقتل السود في أمريكا وتدين التمييز العنصري القاتل فيها وتطلب من المسؤولين الأمريكيين تنفيذ العدالة في مثل أعمال القتل هذه".



وأكدت الخارجية الإيرانية أنه "ينبغي سماع صوت المحتجين، لذا يتوجب إيقاف قمع الأمريكيين المضطهدين وقيود وسائل الإعلام سريعا".

وتسببت وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود، على يد ضابط شرطة أبيض، بطريقة وحشية، في غضب بمدينة مينيابوليس.