مقتل شخصين من عائلة واحدة بقصف تركي في العراق

افاد مصدر امني، السبت، بأن شخصين من عائلة واحدة قتلا بقصف تركي في العراق. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "طائرات حربية تركية قصفت مواقع في مجمع شيلادزي بمحافظة دهوك". واضاف ان "ذلك ادى الى مقتل اب وابنه واصابة مواطنين اخرين والحاق اضرار مادية".

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