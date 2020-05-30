اكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي ان ارتفاع حصيلة المصابين بفايروس كورونا جاء نتيجة عمليات المسح الميداني التي تقوم بها الوزارة واظهار اصابات مخفية في المناطق الشعبية،، داعيا المواطنين الى الالتزام بالطرق الوقائية وتوخي الحيطة والحذر من التجمعات والمخالطة.
الوضع مسيطر عليه حسبما افاد وزير الصحة .. رغم الاعداد المتزايدة لمصابي كورونا وانتشاره في اغلب المناطق، الا ان الوزارة بررت ذلك لزيادة عمليات المسح الميداني التي تقوم بها في المناطق الشعبية والتي كشفت عن اصابات مخفية دون اي عوارض صحية يعاني منها المصاب .
إبعاد الاذى عن المواطنين من مهمة المواطن نفسه ،، الالتزام بالطرق الوقائية السبيل الوحيد للخروج من هذه الازمة ،، وزارة الصحة دعت المواطنين الى الالتزام بالحظر الوقائي لتجنب تزايد الاصابات .
الذين كانوا يعولون على ارتفاع درجات الحرارة للقضاء على الفايروس لم تفلح نظرياتهم ،، والذين لم يصدقوا وجود الفايروس من الاساس هم ايضا تفاجأوا من ارتفاع الاعداد .. طريق الخلاص الوحيد هو الالتزام بالطرق الوقائية
إبعاد الاذى عن المواطنين من مهمة المواطن نفسه ،، الالتزام بالطرق الوقائية السبيل الوحيد للخروج من هذه الازمة ،، وزارة الصحة دعت المواطنين الى الالتزام بالحظر الوقائي لتجنب تزايد الاصابات .
الذين كانوا يعولون على ارتفاع درجات الحرارة للقضاء على الفايروس لم تفلح نظرياتهم ،، والذين لم يصدقوا وجود الفايروس من الاساس هم ايضا تفاجأوا من ارتفاع الاعداد .. طريق الخلاص الوحيد هو الالتزام بالطرق الوقائية
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو وزير الصحة يحذر من المخالطة والتجمعات بسبب تزايد اصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.