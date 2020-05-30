بالفيديو وزير الصحة يحذر من المخالطة والتجمعات بسبب تزايد اصابات كورونا

الوضع مسيطر عليه حسبما افاد وزير الصحة .. رغم الاعداد المتزايدة لمصابي كورونا وانتشاره في اغلب المناطق، الا ان الوزارة بررت ذلك لزيادة عمليات المسح الميداني التي تقوم بها في المناطق الشعبية والتي كشفت عن اصابات مخفية دون اي عوارض صحية يعاني منها المصاب .

إبعاد الاذى عن المواطنين من مهمة المواطن نفسه ،، الالتزام بالطرق الوقائية السبيل الوحيد للخروج من هذه الازمة ،، وزارة الصحة دعت المواطنين الى الالتزام بالحظر الوقائي لتجنب تزايد الاصابات .

الذين كانوا يعولون على ارتفاع درجات الحرارة للقضاء على الفايروس لم تفلح نظرياتهم ،، والذين لم يصدقوا وجود الفايروس من الاساس هم ايضا تفاجأوا من ارتفاع الاعداد .. طريق الخلاص الوحيد هو الالتزام بالطرق الوقائية