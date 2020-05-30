خبير يحذر من اتخاذ أردوغان أذرعه التونسية لتنفيذ مخططات خطيرة بليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

أنقرة طرابلس - الخليج 365

حذر خبير دبلوماسي، من اتخاذ أردوغان من أذرعه التونسية، وخاصة منها حركة النهضة جسرًا لتنفيذ مخططات وأجندات خطيرة ليبيا.



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وقال الخبير الديبلوماسي محمد نصر الرياحي، إن "استدعاء السفير التركي واستفساره حول التهديدات التي تلقتها قيادات تونسية أصبح أمرا ضروريا".

واعتبر الرياحي في تصريحات بثها موقع "العين الإخبارية" أن "احتضان أنقرة لشخصيات معادية لتونس يعتبر اعتداء على الأمن التونسي وعلى سيادتها، وأن على رئيس الجمهورية قيس سعيد، التعبير بوضوح عن معارضته لهذه الهجمة الإخوانية ضد أبناء بلده".

وفيما الشأن الليبي، أوضح الرياحي أنه "لا يمكن أن يتخذ أردوغان من أذرعه التونسية، وخاصة منها حركة النهضة جسرًا لتنفيذ مخططات وأجندات خطيرة في الجوار الليبي، لأن انعكاسات ذلك ستكون وخيمة في المستقبل على تونس