"مصر للطيران" تترقب قراراً حكومياً بإعادة تشغيل الرحلات الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الطيار رشدى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر الطيران، إن الشركة مستعدة لإعادة تشغيل رحلات الطيران الدولية المنتظمة، وفى انتظار قرار الحكومة بالموافقة.



وأضاف زكريا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الطائرات وصالات الوصول والسفر والتعقيم الشامل والتطهير لكافة الأماكن المتعلقة بالطيران.

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وأوضح أن الرحلة المتجهة إلى فرانكفورت هي رحلة استثنائية، وليست لها علاقة بإعادة تشغيل حركة الطيران الخارجي بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر الطيران، إلى أن الطيران الداخلي يعمل بشكل طبيعي ورحلات الشحن أيضا، حيث إنها لم تتوقف نهائيا.

وقررت مصر مؤخراً تمديد تعليق لجميع رحلات الطيران الدولية للركاب للحد من انتشار فيروس كورونا حتى إشعار آخر، بعد أن أوقفت حركة الطيران المدني سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل مصر.