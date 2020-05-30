اخبار العالم

إصابة شاب فلسطيني بنيران الاحتلال في القدس

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة شاب فلسطيني بنيران الاحتلال في القدس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

إصابة شاب فلسطيني بنيران الاحتلال في القدس

متابعات_ نيوز

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي،السبت، النار على شاب، قرب باب الأسباط في القدس المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية "طعن".

 

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال لاحقت شابًا، ما زال مجهول الهوية، في منطقة باب الأسباط، وأطلقت النار عليه، فيما لم يعرف طبيعة الإصابة حتى الأن.

 

Advertisements

وأشارت المصادر إلى أنّ الاحتلال أغلق الأبواب الرئيسية المؤدية إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة.

 

وأطلق جيش الاحتلال الجمعة، النار على فلسطيني بالضفة الغربية بعد اتهامه بمحاولة دهس جنود مما أدى إلى استشهاده.

 

وقال الاحتلال، في بيان، إن "فلسطينيا حاول دهس جنود تواجدوا بالقرب من بلدة عين ماء في منطقة رام الله بوسط الضفة الغربية".

 

وشهدت الأيام الأخيرة العديد من عمليات إطلاق نار على فلسطينيين بالضفة الغربية بعد اتهامهم بمحاولة تنفيذ عمليات دهس أو طعن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة شاب فلسطيني بنيران الاحتلال في القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا