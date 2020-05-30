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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة شاب فلسطيني بنيران الاحتلال في القدس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020
متابعات_ السعودية نيوز
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي،السبت، النار على شاب، قرب باب الأسباط في القدس المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية "طعن".
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال لاحقت شابًا، ما زال مجهول الهوية، في منطقة باب الأسباط، وأطلقت النار عليه، فيما لم يعرف طبيعة الإصابة حتى الأن.
وأشارت المصادر إلى أنّ الاحتلال أغلق الأبواب الرئيسية المؤدية إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وأطلق جيش الاحتلال الجمعة، النار على فلسطيني بالضفة الغربية بعد اتهامه بمحاولة دهس جنود مما أدى إلى استشهاده.
وقال الاحتلال، في بيان، إن "فلسطينيا حاول دهس جنود تواجدوا بالقرب من بلدة عين ماء في منطقة رام الله بوسط الضفة الغربية".
وشهدت الأيام الأخيرة العديد من عمليات إطلاق نار على فلسطينيين بالضفة الغربية بعد اتهامهم بمحاولة تنفيذ عمليات دهس أو طعن.
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