الإمارات وألمانيا تبحثان سبل تعزيز شراكتهما الاستراتيجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

متابعات_ السعودية نيوز

بحثت دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال زيارة عمل افتراضية إلى برلين سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك في عدد من الاجتماعات المتتالية التي تم ترتيبها عن بعد بتقنية الاتصال المرئي.



والتقى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بعدد من المسؤولين والبرلمانيين الألمان، بمن فيهم معالي نيلز أنين وزير دولة للشؤون الخارجية، و د. يان هيكر، المستشار السياسي والأمني للمستشارة الألمانية، وتوماس أوبرمان نائب رئيس البرلمان الألماني.

وناقش معاليه خلال هذه الاجتماعات عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات بما في ذلك الوضع الحالي للاقتصاد والتجارة العالمية، وأسواق الطاقة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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كما جرى خلال الزيارة تبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات للتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19، حيث استعرض معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الجهود المتميزة للنموذج الذي قدمته دولة الإمارات في هذا المجال، وقدم الجانب الألماني أيضا نبذة عن إجراءاتهم ذات الصلة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر : " تأتي زيارة العمل الافتراضية هذه تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات باستمرارية الأعمال وتعزيز التواصل وبحث آفاق التعاون مع أصدقائنا وشركائنا حول العالم، وفي ضوء العلاقة الاستراتيجية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، تم إعداد هذه الزيارة للاستمرار في توثيق العلاقات الثنائية في شتى المجالات والقطاعات الحيوية، خاصة في هذه الظروف التي تتطلب تعزيز التنسيق والتعاون والتواصل المباشر وتبادل الخبرات والتجارب، والتركيز على استشراف آفاق النمو والفرص المستقبلية، والتحلي بالصبر والحكمة والمثابرة وتعزيز التقدم نحو تحقيق النتائج الإيجابية " .

وأكد معاليه أن كلا البلدين يتطلعان لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية والارتقاء بها إلى آفاق جديدة في كافة المجالات ذات الصلة.

شملت الزيارة أيضا اجتماعات مع عدد من البرلمانيين الألمان، بمن فيهم د. رالف برينكهاوس، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، ويورغن هاردت، المتحدث الرسمي للسياسة الخارجية في الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، وبيجان دجير ساراي، المتحدث الرسمي للسياسة الخارجية للحزب الديمقراطي الحر في البرلمان الألماني، ونيلز شميد، المتحدث الرسمي للسياسة الخارجية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، وألكسندر رضوان، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني والمتحدث لشؤون الشرق الأوسط في الاتحاد الاجتماعي المسيحي.