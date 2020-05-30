الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا في القدس القديمة بسبب "جسم مشبوه"

أعلنت ​الشرطة الإسرائيلية​ عن قتلها فلسطينيا من سكان ​القدس​ الشرقية صباح اليوم السبت بدعوى أنه كان يحمل "جسما مشبوها" ولم يخضع لأوامرها بالتوقف.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن الحادث وقع في منطقة باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس، مضيفة أن المشتبه فيه رفض الانصياع الى أوامر ضباط بالتوقف، وهم أطلقوا النار عليه خلال ملاحقتهم له.

وتمت إحالة الملف الى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش" التابع ل​وزارة العدل​.

وأفادت وسائل إعلام عبرية وفلسطينية بأن القتيل يدعى إياد الأخلاق، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا هو سبب عدم خضوعه لأوامر الشرطة، وهو لم يحمل أي سلاح.

وأدان النائب عن القائمة المشتركة في ​الكنيست​، عوفر كسيف، على حسابه في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ هذا الحادث واصفا إياه "جريمة قتل" ارتكبت على يد الشرطة نتيجة لتحريض ​الحكومة​ التي "تفعل كل ما بوسعها، والآن يعتبر كل فلسطيني إرهابيا ما لم يتم إثبات عكس ذلك".