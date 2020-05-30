الجيش: توقيف سودانيين حاولوا دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة في عيتا الشعب وحولا

أعلنت ​قيادة الجيش​ ـــ ​مديرية التوجيه​ أن "دورية من ​مديرية المخابرات​ أوقفت ليل 29 أيار في محلة خلة وردة ـــ ​عيتا الشعب​ ثلاثة أشخاص من التابعية السودانية لمحاولتهم الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في المحلة المذكورة، كما أوقفت في ​بلدة حولا​ شخصين آخرين من التابعية السودانية كانا بصدد التحضير للدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".

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