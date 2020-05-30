تسلم الجيش اللبناني من اليونيفيل السودانيين الثلاثة الذين حاولوا الدخول إلى اسرائيل، واعتقلهم الجيش الاسرائيلي قرب السياج في "خلة وردة" غرب عيتا الشعب
.
وتبين ان 13 سوادنيا انتشروا في المنطقة الحدودية بهدف العبور إلى الأراضي المحتلة اعتقل منهم اثنان في حولا، ويتم البحث عن 8 سودانيين آخرين سيحاولون عبور السياج
وفي وقت سابق، أفادت معلومات صحافية بأن "دورية من مكتب مخابرات مرجعيون، أوقفت عند الثانية بعد منتصف الليل، سودانيين لدى محاولتهما اجتياز السياج التقني في وادي حولا، بهدف الدخول إلى اسرائيل وسلمتهما الى الشرطة العسكرية لإجراء المقتضى القانوني في حقهما".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اللبناني تسلم من اليونيفيل السودانيين الثلاثة الذين حاولوا الدخول إلى إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.