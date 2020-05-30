الجيش اللبناني تسلم من اليونيفيل السودانيين الثلاثة الذين حاولوا الدخول إلى إسرائيل

تسلم ​الجيش اللبناني​ من ​اليونيفيل​ ​السودانيين​ الثلاثة الذين حاولوا الدخول إلى ​اسرائيل​، واعتقلهم ​الجيش الاسرائيلي​ قرب السياج في "خلة وردة" غرب ​عيتا الشعب​

.

وتبين ان 13 سوادنيا انتشروا في المنطقة الحدودية بهدف العبور إلى الأراضي المحتلة اعتقل منهم اثنان في حولا، ويتم البحث عن 8 سودانيين آخرين سيحاولون عبور السياج

وفي وقت سابق، أفادت معلومات صحافية بأن "دورية من مكتب مخابرات ​مرجعيون​، أوقفت عند الثانية بعد منتصف الليل، سودانيين لدى محاولتهما اجتياز السياج التقني في وادي حولا، بهدف الدخول إلى اسرائيل وسلمتهما الى ​الشرطة العسكرية​ لإجراء المقتضى القانوني في حقهما".