تينينتي: الى الان لا تغيير بمهام اليونيفيل ومجلس الامن ستخذ القرار بالموضوع

أكد الناطق باسم ​القوات​ الدولية العاملة في ​لبنان​ ندريا تينينتي في حديث اذاعي على "العمل بالتساوي مع ​الجيش اللبناني​ والحادث هو محدود بالمقارنة مع النشاطات التي تقوم بها قوات ​اليونيفيل​"، مشددا على أن "اليونيفيل تدون كل الشكاوى مع كل الاطراف على محمل الجدّ"، مضيفا: "​قوات اليونيفيل​ لم تغيّر في نظرتها".

وشدد على أنه "في موضوع التغيير بالمهام ليس لدى اليونيفيل الى الان أي تغيير بالمهمات، وهي تركّز على الحد من أعمال الشغب في ​الجنوب​".

واضاف: "نرسل كل الشكاوى الى ​مجلس الامن​ في ​نيويورك​ ولا نغض النظر عن أي شيء يحدث ولا يوجد تأثير على وجود القوات الدولية على اي طرف في الجنوب".