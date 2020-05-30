أكد الناطق باسم القوات الدولية العاملة في لبنان ندريا تينينتي في حديث اذاعي على "العمل بالتساوي مع الجيش اللبناني والحادث هو محدود بالمقارنة مع النشاطات التي تقوم بها قوات اليونيفيل"، مشددا على أن "اليونيفيل تدون كل الشكاوى مع كل الاطراف على محمل الجدّ"، مضيفا: "قوات اليونيفيل لم تغيّر في نظرتها".
وشدد على أنه "في موضوع التغيير بالمهام ليس لدى اليونيفيل الى الان أي تغيير بالمهمات، وهي تركّز على الحد من أعمال الشغب في الجنوب".
واضاف: "نرسل كل الشكاوى الى مجلس الامن في نيويورك ولا نغض النظر عن أي شيء يحدث ولا يوجد تأثير على وجود القوات الدولية على اي طرف في الجنوب".
كانت هذه تفاصيل خبر تينينتي: الى الان لا تغيير بمهام اليونيفيل ومجلس الامن ستخذ القرار بالموضوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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