العثور على جثة عند شاطىء كفرعبيدا

عثر صباح اليوم على جثة مجهولة الهوية لشخص في العقد الرابع من العمر، عند شاطىء ​كفرعبيدا​، من المتوقع أن تكون قد قذفتها الرياح الغربية من الجهة الجنوبية.

وتعمل عناصر من الأجهزة المختصة على الكشف عن هويتها والتأكد من الوجهة التي وصلت منها إلى بحر كفرعبيدا لتستقر على الشاطىء.