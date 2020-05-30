فرنسا وبريطانيا وألمانيا: الاتفاق النووي لا يزال السبيل الوحيد لضمان سلمية برنامج إيران النووي

شددت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على ​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​، وهي ​فرنسا​ و​بريطانيا​ و​ألمانيا​، على أن هذه الصفقة لا تزال السبيل الوحيد لضمان سلمية برنامج ​طهران​ النووي. إضغط للمزيد

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