شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات برلمانية من بروتوكولات العلاج الوهمية لكورونا عبر مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب رياض عبد الستار، من بروتوكولات علاج فيروس كورونا المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة بأن جميع هذه البروتوكولات الخاصة بعلاج الفيروس للعزل المنزلي ليست تابعة للوزارة وغير دقيقة، حيث إنها ليست البروتوكولات نفسها التي يتم تطبيقها داخل المستشفيات أو خارجها، مناشدا المواطنين بتوخى الحذر وعدم الانسياق خلف مثل هذه الأخبار الكاذبة التى قد تكون سببا فى انتشار الفيروس أو الإصابة بأمراض أخرى خاصة وان هناك من يتناول هذه الأدوية دون الشعور بأية أعراض مما قد يحول الأمر لنتيجة عكسية.

وطالب عضو مجلس النواب، توفير بروتوكولات العلاج للفيروس المعتمدة حتى الآن، على أن يتم توزيعها على المواطنين فى مختلف المناطق التى تشهد ذروة فى تفشى الوباء، ويكون هناك مزيد من الحرص والاهتمام والرعاية للمواطنين حول كيفية العزل المنزلى تناول هذه الأدوية وعدم صرفها بدون روشتة لعدم سحب هذه الأدوية من الأسواق، مما قد يؤثر على حالات حرجة كانت فى أشد الحاجة لصرف هذه الأدوية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الوعى من أهم الأسلحة التى سيكون لها دور كبير فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك سواء من خلال منع التجمعات وكيفية التعامل فى الأماكن التى تشهد تكدسات، أو من خلال عدم الانسياق خلف كل ما هو شائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن علاج للفيروس.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من بروتوكولات علاج لفيروس كورونا، أو بروتوكولات العزل المنزلي ليست تابعة للوزارة وغير دقيقة، حيث إنها ليست البروتوكولات نفسها التي يتم تطبيقها داخل المستشفيات أو خارجها، مشددة على عدم تداول تلك البروتوكولات الخاطئة مما قد يشكل خطورة كبيرة على حياة المرضى أو يسبب ارتباكًا للفرق الطبية العاملة في مستشفيات الفرز والعزل.

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