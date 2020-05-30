حملات لضبط المحتكرين.. اختفاء الكمامات من صيدليات كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

تسبب اختفاء الكمامات من الصيدليات بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، أمس الجمعة، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في حالة من التخبط بين المواطنين، تزامنًا مع تطبيق وتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا"، ولمدة 15 يومًا.

حمادة عبدالحليم، سائق، ومن أبناء محافظة كفر الشيخ، قال لـ"الخليج 365"، إنه على مدار 24 ساعة ماضية، وخاصة في الساعات الأخيرة، من يوم أمس الجمعة، المنقضي، اختفت الكمامات من الصيدليات، وأصبح العثور عليها حلمًا صعب المنال.

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ويضيف عاطف أبو العزم، موظف بالمعاش، أنه منتصف أمس الجمعة، اشترى كمامة بسعر 4 جنيهات، وبعدها بساعات توجه للصيدلية التي اشترى منها لشراء كمامات لأسرته، أجابه مسئولها بنفاذها، وتوجه لأكثر من صيدلية وكان الرد:"مفيش.. دي لسه خالصة من شوية.. ما جبتش النهاردة".

وأوضح محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس، إنه مع تأييد قرار ارتداء الكمامات الزاميًا، كونه يصب في صالح المواطن، شريطة توفير الكمامات لكل فئات الشعب عن طريق الجهات المعنية سواء الصحة أو التموين، حتى لا تتعرض الفئات البسيطة للاستغلال من مافيا السوق السوداء.

وفي السياق أكد مصدر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه جاري التنسيق مع التموين، ومباحث التموين، وحماية المستهلك، بشأن شن حملات على مستوى مدن ومراكز المحافظة، لضبط المخالفين من محتكري الكمامات الطبية، والمتلاعبين في أسواق السوق السوداء.