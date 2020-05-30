رغم ارتفاع وفيات كورونا.. إندونيسيا تفتح مراكز التسوق والترفيه تدريجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا- (د ب ا):

تعتزم الحكومة الإندونيسية فتح مراكز التسوق والمطاعم والمواقع الترفيهية تدريجيا، اعتبارا من يونيو في محاولة لاستئناف الانشطة الاقتصادية التي تضررت جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) حتى في الوقت الذي تواصل فيه حالات الإصابة بالفيروس الصعود.

ووفقا لوزارة التجارة ، سوف يتم إعطاء الأولوية لاستئناف الأنشطة فيما يسمى بالمناطق الخضراء ، وهي المناطق التي يقل فيها معدل انتشار الفيروس عن (1).

وبحسب وكالة بلومبرج، يوجد حاليا 100 من هذه المناطق الخضراء منتشرة في ثماني اقاليم ،بما في ذلك عاصمة البلاد جاكرتا. وتعتبر سيمارانج ، عاصمة اقليم جاوة الوسطى ، واحدة من المناطق الأكثر جاهزية لذلك، حسبما ذكر وزير التجارة اجوس سوبارمانتو في بيان امس الجمعة.

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ويعنى معدل الانتشار (1) أن عشرة اشخاص مصابين بالفيروس من المقدر أن يصيبوا ما متوسطه عشرة آخرين.

وأودى فيروس كورونا بحياة 1520 شخصا في اندونيسيا ،وهو الرقم الأعلي في آسيا .وارتفع عدد الحالات الجديدة بأكثر من الضعف في الشهر الجاري والذي بلغ اجماليه 25216أمس الجمعة،بحسب وكالة بلومبرج.

وأتخذت السلطات الإندونيسية اجراءات مالية طارئة غير مسبوقة، بما في ذلك التخلي عن سقف عجز الميزانية الذي كان قد تم اقراره في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية ، لتقليل تأثير تفشي المرض.

وقالت الحكومة انها مستعدة لزيادة عجزها المالي للمساعدة في التخفيف من التداعيات الناجمة عن الازمة.