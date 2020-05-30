كوبا تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - هافانا- (أ ش أ): أعلنت وزارة الصحة العامة الكوبية تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى أمس الجمعة ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس المُستجد 2005 حالات بينما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة. ونقلت وكالة أنباء (برنسا لاتينا) في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم عن الوزارة قولها في بيانها اليومي إن الحالات الإيجابية الجديدة جميعها لمواطنين كوبيين خالط 18 منهم حالات مؤكدة أو مشتبه بها فيما يتم التحقيق في كيفية انتقال الفيروس للمصابين الأربعة الآخرين، مضيفة أنه بعدم تسجيل وفيات جديدة استقر عدد الوفيات عند 82 ، فيما تعافى 1760 شخصا.

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