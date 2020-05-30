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كوريا الشمالية تعرب عن دعمها لإجراءات الصين في هونج كونج

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محمد اسماعيل - القاهرة - سول/بيونج يانج- (أ ش أ):

أعربت كوريا الشمالية، اليوم السبت، عن دعمها لقرار الصين تطبيق قوانين الأمن الوطنية في هونج كونج الذاتية الحكم، واصفة الإجراء بأنه "خطوة مشروعة" لحماية أمن البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله "إن قضية هونج كونج تعتبر شأنا داخليا للصين".

وأضاف المسؤول ، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية ، "نحن نعارض أي تدخل خارجي في الشؤون الأمنية والتطور الاجتماعي والاقتصادي لهونج كونج".

ويأتي ذلك على خلفية تعرض الصين لانتقادات من قبل بعض الدول الغربية لقرارها تطبيق القوانين الأمنية الوطنية في هونج كونج.

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