الوادي الجديد تسجل خروج 35 متعافيًا من كورونا بالحجر الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان اليوم السبت، وصول أعداد المتعافين من فيروس كورونا إلى 35 مواطنًا وخروجهم من مستشفيات الحجر الصحي الإقليمية.

وأضاف محروس، أنه جرى عزل وعلاج ١٤ حالة من الحالات المصابة داخل مستشفيات المحافظة، بالإضافة إلى تحويل حالتين خارج المحافظة ليصل إجمالي الحالات الموجودة بالمستشفيات والنزل الإقليمية خارج المحافظة لـ ١٢ حالة.

ولفت المسئول إلى، أن أعداد المصابين وصلت٦٠ شخصًا، بينما وصل عدد الوفيات إلى 8 حالات، فيما لم تسجل أي حالات إيجابية جديدة حتى مساء أمس الجمعة، مشيرًا إلى استقرار الحالة الصحية لجميع الحالات المحتجزة بمستشفى الحميات بالداخلة والإقليمية خارج المحافظة.