دراسة تحدد بداية تفشي فيروس كورونا في أميركا

ذكرت أكبر دراسة اتحادية أجريت حتى الآن حول توقيت بدء تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة أن "الشرارة" التي أطلقت العنان للجائحة بدأت في ثلاثة أسابيع، تمتد من منتصف يناير إلى مطلع فبراير، قبل أن توقف الدولة السفر من الصين.

وقال باحثو الصحة العامة إن

هذا يعني أن أي شخص في الولايات المتحدة كان يعتقد أنه مصاب بالفيروس في ديسمبر أو مطلع يناير ربما كان مصابا بالإنفلونزا.

ونقلت "الأسوشيتد برس" عن الدكتور روبرت ريدفيلد، رئيس المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قوله إن البعض زعم

أن الأميركيين أصيبوا بفيروس كورونا في وقت مبكر من نوفمبر، وأن العدوى كانت تنتشر في الولايات المتحدة قبل تحديد أي حالة، إلا أن هذا الاعتقاد غير مدعوم بكثير من البيانات.

وفي الدراسة التي نشرت الجمعة، تعاون باحثو مراكز السيطرة على الأمراض مع المسؤولين الصحيين في ست ولايات أميركية، بالإضافة إلى باحثين في علم الوراثة ومصممي برامج مكافحة الأمراض في منطقة سياتل.