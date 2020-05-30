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رئيس الأورغواي يدخل الحجر بعد اجتماعه مع موظفة مصابة بكورونا

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يخضع رئيس الأورغواي لويس لاكال بو لحجر صحي بعد حضوره اجتماعا مع موظفة أثبتت الفحوص إصابتها بفيروس المستجد، حسبما أعلن مكتب الرئاسة في

بيان الجمعة.

 

والمصابة هي ناتاليا لوبيز، الموظفة في وزارة التنمية الاجتماعية، التي حضرت اجتماعا مع رئيس الدولة

ووزير الدفاع في الحكومة خافيير غارسيا في ريفيرا بالقرب من الحدود البرازيلية.

 

وقالت الرئاسة أن لاكال بو والأشخاص الآخرين المعنيين سيخضعون السبت، لفحص لكشف كوفيد-19 "وسيبقون في الحجر الصحي حتى صدور نتائج التحاليل"، حسبما نقلت "فرانس برس".

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