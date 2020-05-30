علماء صينيون يؤكدون فعالية لقاح جديد لكورونا بنسبة 99 %

أعلنت شركة تكنولوجيا حيوية صينية ثقتها بنجاح لقاحها لمرض كوفيد-19، مشيرة إلى أنها شرعت حاليا ببناء مصنع بهدف إنتاج 100 مليون جرعة.

وأكد العلماء الصينيون الذين يعملون على لقاح لكوفيد-19، لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أنهم متأكدون "بنسبة 99 في المئة" من أن اللقاح سيكون فعالا.

ودخل اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد، الذي تقوم

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بتطويره شركة "سينوفاك"، التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية، المرحلة الثانية من التجارب السريرية بمشاركة أكثر من 1000 متطوع.

وقالت الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في شمال غربي بكين، كذلك إنها تجري محادثات تمهيدية لإجراء تجارب المرحلة الثالثة على اللقاح، وهي

الجزء الأخير من عملية التجارب، في بريطانيا.

وأكد الباحث في شركة سينوفاك، لوه بايشان، لشبكة "سكاي نيوز"، فاعلية اللقاح، وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أنه سيكون ناجحا بفاعلية "نعم، نعم، يجب أن يكون ناجحا... بنسبة 99 في المئة بالتأكيد".

وكانت "سينوفاك" نشرت، في الشهر الماضي، نتائج في المجلة الأكاديمية "ساينس" أظهرت أن اللقاح المسمى "كورونافاك" يحمي القرود من الإصابة بـفيروس كورونا الجديد.