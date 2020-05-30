إصابة 170 ألف شخص بكورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم السبت، عن تسجيل 7864 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة يومية منذ بداية تفشي الوباء.
وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تخطى فيه عدد الإصابات الجديدة عتبة الـ7 آلاف، بعد تسجيل 7466 حالة في اليوم السابق.
وارتفع معدل الإصابات الأسبوعي خلال هذا الأسبوع إلى 7.1 ألف حالة مقارنة مع 6.7 ألف في الأسبوع الماضي.
بذلك أصبح إجمالي الإصابات 173763، بينها 4971 وفاة، بعد تسجيل 256 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي.
وحسب بيانات الوزارة الهندية، فإن عدد المتعافين يقترب من نصف مجموع المصابين، حيثارتفع اليوم السبت إلى 82370.
وتفرض السلطات الهندية حجراً صحياً منذ 25 مارس، مددته عبر مراحل حتى 31 مايو، ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، غداً الأحد، عن تمديد جديد لنظام الحجر الصحي بموازاة اتخاذ بعض الإجراءات لتخفيف الإغلاق الذي انهك اقتصاد البلاد.
وتحتل الهند حاليا المرتبة التاسعة عالميا من حيث أعداد المصابين بفيروس كورونا، والمرتبة 13 من حيث عدد الوفيات.
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