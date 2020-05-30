وفاة شخص في ديترويت خلال احتجاجات حادثة مينيابوليس

أفادت وسائل إعلام أمريكية محلية بوفاة شخص، فضلا عن اعتقال 40 آخرين خلال الاحتجاجات في مدينة ديترويت الأمريكية، بعد وفاة الأمريكي من أصول إفريقية على أيدي الشرطة في مينيابوليس.
ونقلت صحيفة "ديترويت نيوز" عن قائد الشرطة المحلية جيمس كريج، أن شخصا توفيبعدما فتح رجل مجهول النار من سيارة وسط حشد كبير من المتظاهرين، ولا تعرف الشرطة من أطلق النار، لكنها تؤكد أنه لم يكن من عناصر الشرطة.
واندلعت مواجهات عنيفة بين محتجين أمريكيين ورجال الشرطةخلال تظاهرة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، احتجاجا على مقتل رجل من أصول إفريقية لدى توقيفه من قبل الشرطة.
وساد غضب عارم في الولاية عقب انتشار مقطع فيديو ظهر فيه الرجل وهو يصرخ ويستغيث، ويقول مرارا قبل وفاته: "لا أستطيع التنفس"، بينما يضغط ضابط شرطة بركبته على ظهره وعنقه في محاولة لتثبيته على الأرض، حتى اختنق ومات.
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