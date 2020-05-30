مكالمة مشحونة بالخلافات بين ترامب وميركل

كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن خلافات ونقاشا حادا دار بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما هذا الأسبوع.
وأفادت الصحيفة نقلا عن مصدر مسؤول فيالإدارة الأمريكية، لم تذكر هويته، بأن وجهات النظر ومواقف كلا الطرفين كانت مختلفة بشكل كبير حول موضوعات مثل الناتو، ومشروع "السيل الشمالي -2" بين روسيا وألمانيا، والعلاقات مع الصين.
ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من البيت الأبيض على هذه المعلومات.
إلى ذلك رفضت المستشارة الألمانية دعوة الرئيس الأمريكي لحضور قمة مجموعة السبع الكبار شخصيا على خلفية أزمة فيروس كورونا.
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