روحاني: الحياة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل كورونا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الحياة في البلاد لن تعود قريبا إلى ما كانت عليه قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، اليوم

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السبت: "على المواطنين نقل جزء من حياتهم إلى الفضاء الافتراضي لمدة طويلة".

ودعا الرئيس روحاني المواطنين إلى التقيد أكثر بالبروتوكولات الصحية، مشيرا

إلى أن بعض الأقاليم الإيرانية لا تزال في وضع صحي حاد.

كما لفت روحاني إلى أنه تقرر إعادة فتح المساجد في كافة أنحاء البلاد.

وبحسب آخر بيانات وزارة الصحة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إيران 146668، وإجمالي الوفيات 7677.