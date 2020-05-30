كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ألمانيا تعلق على قطع واشنطن العلاقة مع منظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبرت السلطات الألمانية، أن قطع واشنطن العلاقة مع منظمة الصحة العالمية انتكاسة كبيرة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر في وقت سابق إنهاء علاقة التعامل القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية؛ لأنها لم تقم بإصلاحتها الملائمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأعلن "ترامب" أن الولايات المتحدة ستعاقب مسؤولين صينيين، بسبب تقويضهم الحكم الذاتي لهونج كونج، لافتاً إلى أن السلطات قررت منع دخول مواطنين أجانب معينين من الصين، الذين تحددهم الولايات المتحدة كمخاطر أمنية محتملة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة اتخذت قرارات لفرض عقوبات على الصين، بالإضافة إلى ضباط في هونج كونج في تقويضهم الحكم الذاتي لهونج كونج.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,971 مليون إصابة، بينهم أكثر من 364 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,629 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.