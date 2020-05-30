كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة: تسجيل ما يقرب من 25000 إصابة جديدة بكورونا أمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هناك الآن ما لا يقل عن 1746019 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز، مع إجمالي 102809 حالة وفاة.

يوم الجمعة، أبلغت جامعة جونز هوبكنز عن 24266 حالة جديدة و1193 حالة وفاة.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

وفي الوقت نفسه، أعلنت كاليفورنيا عن أكبر قفزة لها على الإطلاق في يوم واحد، مع تسجيل 2617 حالة جديدة.

في كل ولاية جنوبية باستثناء فلوريدا وتكساس، لا تزال أعداد الحالات الجديدة في ارتفاع.

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ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز، فإن الولايات المتحدة لديها الآن أكثر من 1.7 مليون حالة إصابة بـ Covid-19 وأكثر من 101600 حالة وفاة مرتبطة بها.

هذا وأظهرت آخر بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الجمعة، عن حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح أكثر من 360 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين 5.8 مليون في مختلف أنحاء العالم.

وأضافت الجامعة الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة بسبب كورونا بلغ حتى صباح اليوم الجمعة، 360 ألفا و332 شخصا، حيث تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 4644 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم.

وبلغ عدد المصابين 5 ملايين 813 ألفا و919 مصابا، وبحسب الأرقام تم تسجيل 118 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء العالم.

