كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر احتجاجات ضد عنف الشرطة تعمّ مدنا أمريكية عدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت عدة مدن أمريكية، اليوم السبت، احتجاجات ضد عنف الشرطة بعد وفاة رجل أسود يدعى جورج فلويد، ثبته ضابط أبيض على الأرض تحت ركبته.

وقرر جهاز الأمن السري الأمريكي، إغلاق مبنى البيت الأبيض، مع وصول الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد في إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن.

وبحسب متحدث باسم البيت الأبيض، وصلت الاحتجاجات بسبب مقتل الأمريكي جورج فلويد إلى العاصمة، واشنطن، ما أدى إلى إغلاق البيت الأبيض، وفقا لوكالة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.

كما قررت السلطات الأمريكية، إعلاق أبواب غرف الإحاطة في البيت الأبيض، حيث توجد مكاتب للصحفيين، في حين منع ضباط جهاز الأمن السري أي شخص من الاقتراب إلى مبنى البيت الأبيض.

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ويذكر أن جهاز الأمن السري، أعلق البيت الأبيض بسبب التهديدات الأمنية المتصورة، مثل الطرود أو الحقائب التي تُترك في مكان قريب. ولكن نادرا ما يتم إغلاق المبنى بسبب الاحتجاجات.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه تحدث مع عائلة المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد، الذي توفي جراء احتجاز قاس من قبل عناصر في شرطة مينيسوتا .

وقد أعلنت إدارة السلامة العامة في ولاية مينيسوتا الأمريكية، توقيف ديريك تشوفين، ضابط الأمن، الذي ظهر وهو يعتقل جورج فلويد، المتوفى خلال عملية التوقيف العنيفة من طرف رجال الأمن.

وكان فلويد، وهو رجل أسود، توفى بعد أن ثبته ضابط أبيض على الأرض تحت ركبته، ما أثار مظاهرات ضد وحشية الشرطة والتمييز العنصري في المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.