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شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تكسر هجوما حوثيا على مثلث البرح غرب تعز والان مع التفاصيل
السبت 30 مايو 2020
تمكنت القوات المشتركة من كسر هجوم شنته مليشيات الحوثي على مثلث البرح وجبال رسيان غرب محافظة تعز بالساحل الغربي لليمن.
وذكر مصدر عسكري، أن القوات المشتركة المرابطة في محور البرح تصدت في ساعات المساء لهجوم مسلح شنته مليشيات الحوثي على مثلث البرح وجبال رسيان، مستخدمة مختلف انواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وأكد المصدر، أن أبطال القوات المشتركة خاضوا اشتباكات عنيفة مع مسلحي المليشيا بمختلف أنواع الأسلحة، وأوقعوا في صفوفها قتلى وجرحى وخسائر مادية كبيرة.
وأوضح المصدر ، أن القوات المشتركة أجبرت مسلحي المليشيات على التراجع والفرار مخلفين ورائهم جثث القتلى والجرحى من عناصرهم مرمية في الأودية.
وكانت المليشيات الحوثية الموالية لإيران، قد تكبدت في أوقات سابقة خسائر فادحة في العتاد والأرواح جراء تلقيها الضربات الموجعة المتتالية على أيدي القوات المشتركة.
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