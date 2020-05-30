استهداف حوثي واسع على مناطق متفرقة من الحديدة

السبت 30 مايو 2020

استهدفت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مناطق متفرقة في الحديدة، بالساحل الغربي لليمن، مستخدمة القذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة والقناصة، في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.



وذكرت مصادر محلية، ان المليشيات الحوثية أطلقت من مناطق تمركزها ” 7 قذائف من مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 صوب مناطق سكنية متفرقة من مديرية الدريهمي.

وفي السياق ذكرت مصادر، ان المليشيات استهدفت منازل المواطنين في – حي منظر – التابع لمديرية الحَوَك، بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والأسلحة القناصة.

Advertisements

وعلى الصعيد نفسه، فتحت عناصر مليشيات الحوثي النار نحو مجمع أخوان ثابت الصناعي، بمدينة الحديدة، مستخدمة الأسلحة الرشاشة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7.

وامتدت خروقات الحوثيين لتطال شرق مدينة الصالح، حيث اطلقت عناصر المليشيات النار صوب المنطقة مستخدمة الأسلحة المتوسطة والأسلحة القناصة.

وكانت القوات المشتركة قد تمكنت في وقت سابق ، من التصدي لهجوم شنته مليشيات الحوثي على مديرية التحيتا، وأحبطت محاولة تسلل لعناصر المليشيا صوب مواقعها شمال مديرية حيس وكبدتها خسائر فادحة.