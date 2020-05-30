شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل أكثر من 84 ألف إصابة بفيروس كورونا و9415 وفاة والان مع التفاصيل

السبت 30 مايو 2020 سجلت المكسيك 3227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة و371 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 84627.

بينما وصلت الوفيات إلى 9415 وفقا لمعلومات قدمتها السلطات الصحي

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