شهدت مدينة مينيابوليس أعمال عنف وسلب واشتباكات بين الاف الأمريكيين ورجال الشرطة خلال مظاهرة احتجاجا على وفاة رجل من أصول افريقية يدعى جورج فلويد أثناء توقيفه ما أشعل موجة غضب ضد رجال الشرطة واشتعلت النيران في أنحاء المدينة

لا استطيع التنفس

وأظهر فيديو مسجل تم تداوله على نطاق واسع فلويد وهو يستغيث مرددا "لا أستطيع التنفس"، بينما يضغط شرطي أبيض البشرة بقدمه على ظهره وعنقه في محاولة لتثبيته على الأرض ولم يستجب الشرطي لنداءات المارة الذين طلبوا منه التوقف عن الضغط بركبته على عنق جورج فلويد حتى توفي خنقاً

ترامب يتوعد باستخدام الرصاص

تعليقا على الاحداث كتب الرئيس الامريكي ترامب في تغريدة بعد منتصف الليل "سنسيطر على الوضع مهما كانت الصعوبة وعندما تبدأ أعمال النهب سيبدأ إطلاق الرصاص". موقع تويتر رد على هذه التغريدة بوسمها بأنها "تمجد العنف".

برأيك هل امريكا مقبلة على حرب عنصرية بين البيض والسود من جديد.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو اعمال عنف وحرائق واشتباكات في مينيابوليس .. وترامب يتوعد باطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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