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خلية الاعلام الامني تعلن عن مقتل ارهابي واصابة اخر في كركوك

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اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن مقتل ارهابي واصابة اخر في كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ارهابيا قتل واصيب اخر بعد محاولتهما التقرب باتجاه قرية المقام ضمن قاطع الفوج الثاني في اللواء الآلي بالفرقة الآلية بمحافظة كركوك".

 

واضافت انه "تم الاشتباك معهما ومازالت القوات الماسكة للأرض تبحث عن الإرهابي المصاب"، مشيرة الى انه "تم العثور على سلاح الارهابي المقتول وهو بندقية كلاشنكوف وقاذفة RBG7".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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