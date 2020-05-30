خلية الاعلام الامني تعلن عن مقتل ارهابي واصابة اخر في كركوك

اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن مقتل ارهابي واصابة اخر في كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ارهابيا قتل واصيب اخر بعد محاولتهما التقرب باتجاه قرية المقام ضمن قاطع الفوج الثاني في اللواء الآلي بالفرقة الآلية بمحافظة كركوك".

واضافت انه "تم الاشتباك معهما ومازالت القوات الماسكة للأرض تبحث عن الإرهابي المصاب"، مشيرة الى انه "تم العثور على سلاح الارهابي المقتول وهو بندقية كلاشنكوف وقاذفة RBG7".