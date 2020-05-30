إيران تسمح بعودة الدوام في الدوائر الرسمية بكامل الموظفين

سمحت إيران بعودة الدوام في الدوائر الرسمية في البلاد بكامل الموظفين، مع تحديد ساعات العمل من 7:30 صباحا إلى 14:30 بعد الظهر.
ويعفي القرار من الدوام الموظفين المصابين بفيروس كورونا، أو الذين يعانون من أمراض مزمنة. ويشمل كذلك إقليم خوزستان، الذي لا يزال الوضع الصحي فيه، بسبب انتشار الوباء، عند الخط الأحمر.
تجدر الإشارة إلى أن الدوائر الحكومية الإيرانية، كانت تعمل في الفترة السابقة بثلثي الموظفين.
وبلغ إجمالي المصابين بكورونا في البلاد 146 668 مصابا، تعافى منهم 114 931 حالة، وتوفي 7 677 شخصا.
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