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إيران تسمح بعودة الدوام في الدوائر الرسمية بكامل الموظفين

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سمحت إيران بعودة الدوام في الدوائر الرسمية في البلاد بكامل الموظفين، مع تحديد ساعات العمل من 7:30 صباحا إلى 14:30 بعد الظهر.

ويعفي القرار من الدوام الموظفين المصابين بفيروس ، أو الذين يعانون من أمراض مزمنة. ويشمل كذلك إقليم خوزستان، الذي لا يزال الوضع الصحي فيه، بسبب انتشار الوباء، عند الخط الأحمر.

 

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تجدر الإشارة إلى أن الدوائر الحكومية الإيرانية، كانت تعمل في الفترة السابقة بثلثي الموظفين.

 

وبلغ إجمالي المصابين بكورونا في البلاد 146 668 مصابا، تعافى منهم 114 931 حالة، وتوفي 7 677 شخصا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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