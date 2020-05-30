تعرف على سعر الدولار في مصر اليوم السبت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

واصل سعر الدولار استقراره في مصر اليوم السبت أمام الجنيه المصري، في تعاملات محدودة لدى ماكينات الصرافة عند مستوى 15.77 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع.



وأدت جائحة كورونا إلى إغلاق قطاع السياحة في مصر، وهو مصدر حيوي لإيرادات النقد الأجنبي، وتهدد دخل قناة السويس والتحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.

وانخفض عجز الميزان التجاري للبلاد بقيمة 5.570 مليار دولار، ما يعادل 35% في أول 4 أشهر من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت احتياطيات مصر النقدية في فبراير/شباط الماضي إلى 37 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار.

بينما حققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ضخما يصل لنحو 33.6% خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الجاري.

وحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصلت إلى نحو 5.2 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار تقريبا خلال نفس الفترة من 2019، بارتفاع يقدر بنحو 1.3 مليار دولار.

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وتبدأ البنوك المصرية عملها الأحد، بعد أن شهدت عطلة عيد الفطر المبارك بداية من الأحد 24 مايو/أيار، وحتى الخميس 28 مايو/أيار الجاري.

وأظهرت التداولات أقل سعر للدولار، عند مستوى 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك بلوم، البركة، الكويت الوطني، والاستثمار العربي.

بينما سجل أعلى سعر عند 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع، في بنوك، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، العربي الأفريقي الدولي، كريدي أجريكول، التنمية الصناعية، قناة السويس، التجاري الدولي، المصرف العربي الدولي، عودة، إتش إس بي سي، مصر إيران للتنمية، الأهلي الكويتي.، وبنك التعمير والإسكان.

وتباينت قيمة الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك الأخرى، حيث سجل 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع في بنك الأسكندرية، و15.79 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، و15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، وهو نفس السعر في بنك مصر والمصرف المتحد.

وسجل سعر اليورو الأوروبي 17.33 جنيه للشراء و17.49 جنيه للبيع لدى البنك المركزي المصري، وجاء سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 19.35 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وجاء سعر الريال السعودي في السوق المصرية عند مستوى 4.12 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع في بنك مصر، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي 4.30 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وسعر الدينار الكويتي سجل 49.90 جنيه للشراء و51.47 للبيع في البنك الأهلي المصري.