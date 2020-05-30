عبدالله: سنطالب بمعمل كهرباء رابع لفئة الوطنيين خارج القيد الطائفي

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى اننا "سنطالب بمعمل كهرباء رابع، لفئة الوطنيين، خارج القيد الطائفي، عندها سنضمن ​الكهرباء​ 24 على 24. الموقع سيحدد لاحقا، دون استملاكات، وأكلاف إضافية". إضغط للمزيد

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