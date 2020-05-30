أشار المحامي أنطوان نصرالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "من دون ثورة، انتهت ​السلطة​ التشريعية في جلسة غريبة بجدول قوانين بعيد عن الواقع المرير الذي نعيشه، وبالأمس اسقطت السلطة التنفيذية نفسها بنفسها لا قرارات واضحة ولا اصلاح ولا من يحزنون، اما السلطة القضائية فمحجوزة في ادراج وزيرة للعدل لا اعرف كيف ستعود يوما لتعلم الحقوق".

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كانت هذه تفاصيل خبر المحامي نصرالله: بالأمس اسقطت السلطة التنفيذية نفسها بنفسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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