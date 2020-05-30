المشرفية: مجلس الوزراء وافق على اقتراحنا تجديد عقود المشاريع المشتركة

أعلن وزير الشؤون الإجتماعية البروفسور ​رمزي المشرفية​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "​مجلس الوزراء​ وافق على اقتراحنا تجديد عقود المشاريع المشتركة بين ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ والجمعيات والهيئات الاهلية اعتباراً من ١/١/٢٠١٩ لغاية ٣١/١٢/٢٠١٩ معطياً الأمل من جديد للعاملين في هذه المشاريع بقبض مستحقاتهم بعد طول انتظار". وأضاف: "سنعمل جاهدين لاستكمال الاجراءات الادارية والمالية اللازمة كافة لتحويل مستحقاتهم المتبقية بأسرع وقت ممكن".

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