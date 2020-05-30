السلطات الالمانية: تسجيل 39 وفاة و738 إصابة جديدة بكورونا

أفاد معهد روبرت كوخ للامراض المعدية أن "​المانيا​ سجلت 39 حالة وفاة و738 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الماصية، لترتفع الحصبلة إلى 8489 وفاة و181196 إصابة". بذلك أبدت معدلات تفشي الوباء استقرارا مقارنة مع اليوم السابق عندما تم تسجيل 39 وفاة و741 إصابة. لكن هذه الأرقام تمثل تراجعا ملموسا للوفيات مع ارتفاع حاد للإصابات مقارنة مع حصيلة الأربعاء، التي تضمنت 62 حالة وفاة و353 إصابة بالفيروس، حسب بيانات المعهد.

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