علماء الأرصاد يحذرون سيبيريا من "حرائق الزومبي"

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن خدمة كوبرنيكان لمراقبة المناخ أن "حرائق الزومبي التي بقيت تحت الأرض منذ العام الماضي، قد تشتعل في ​سيبيريا​ هذا الصيف".

ولفتت خدمة كوبرنيكان الى انه " عند فحص بيانات الأقمار الصناعية، وجد متخصصو الخدمة الأوروبيون أنه في مناطق ​القطب الشمالي​، بما في ذلك سيبيريا، التي تضررت من حرائق العام الماضي، بقيت بؤر الإشعال وربما عادت للاشتعال الآن علاوة على ذلك، بحلول الصيف قد يزيد حجمها".

واضاف مارك بارينغتون، أخصائي الخدمة: "لقد درسنا بيانات الأقمار الصناعية عن ​الحرائق​ النشطة، التي تدل على أن" حرائق الزومبي" ربما اشتعلت، ولكن حتى الآن لم يتم تأكيد ذلك من خلال القياسات الأرضية".

وشدد روبرت رود من منظمة بيركلي إيرث للأرصاد الجوية على إن احتمالية هذه التوقعات في سيبيريا تزداد بسبب ​الطقس​ الدافئ غير الطبيعي في المنطقة، والذي سجله الخبراء منذ بداية العام.