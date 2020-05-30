البرازيل الخامسة بين الدول الأكثر تضرراً من كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







ريو دي جانيرو: أصبحت البرازيل الخامسة بين الدول التي سجّلت أعلى معدّلات وفيّات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، إذ أحصت ما مجموعه 27,878 وفاة، بحسب ما أفادت وزارة الصحّة الجمعة، لتتقدّم بذلك على إسبانيا.

وقد تُوفّي 1,124 شخصاً بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في البرازيل التي شهدت أيضًا عددًا قياسيًّا من الإصابات بلغ 26,928 خلال يوم واحد، ليرتفع الإجماليّ منذ بدء الوباء إلى 465,166 إصابة.

والدول الأربع الأكثر تضرّرًا من جرّاء الفيروس هي الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا.

ومن حيث عدد الوفيّات، قد تتجاوز البرازيل في وقت قريب فرنسا التي سجّلت 28,714 حالة وفاة.

Advertisements

أما من حيث عدد الإصابات المؤكّدة، فتأتي البرازيل بعد الولايات المتحدة التي أحصت أكثر من 1,7 مليون إصابة.

لكن العلماء يرون أن الأرقام الرسمية البرازيلية قد تكون أقل بـ15 مرة من الواقع لأن السلطات لا تجري فحوصًا على نطاق واسع.

مواضيع قد تهمك :